Doctoome m’a permis de trouver le bon médecin !

“J'étais en vacances à Bordeaux et j'avais besoin de trouver un médecin rapidement. Doctoome m'a permis de trouver la bonne personne et j'ai pu être prise en charge rapidement. Je recommande donc vivement et j'utiliserai la plateforme à nouveau !”